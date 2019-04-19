Пожар на границе Китая и России уничтожил 87 домов, 263 человека остались без крова

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный степной пожар начался 19 апреля в Китае, а потом перекинулся на восемь приграничных российских сел в Забайкальском крае. Стихия уничтожила 87 жилых и 43 нежилых дома в 14 населенных пунктах, оставив без крова 263 человека, среди них 28 - дети. Госпитализированы восемь пострадавших, сообщает ТАСС.

Пожары начали фиксировать ночью. К вечеру возгорание во всех восьми российских населенных пунктах локализовали, в регионе ввели режим ЧС. Тушение осложнялось труднодоступностью местности, высокой температурой воздуха с порывистым ветром со стороны Монголии со скоростью до 28 м/с.

Около 14:00 по московскому времени 19 апреля появились первые сообщения о том, что степной пожар из Китая перешел на село Среднеаргунск в приграничном районе. Пожар ликвидировали, огонь успел уничтожить лишь несколько надворных построек, но сильный ветер привел к распространению пожаров в других районах.

В селе Унда Балейского района, где проживает около 1 тыс. человек, жилья лишились почти 90 семей сельчан.

К вечеру все восемь пожаров удалось локализовать.

Пожароопасная ситуация обусловлена сухой и ветреной погодой, при которой брошенная спичка или окурок могут вызвать пламя, в считанные секунды разгорающееся до "огненной стены", которая быстро передвигается по степи, покрытой сухой растительностью. С такими пожарами особенно трудно бороться при штормовом ветре, который сейчас в южных районах Забайкалья достигает 28 м/с.

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации, в селах начали дежурить спасатели. К борьбе с пожарами привлечены военные и пограничники.

Препятствующий тушению пожаров штормовой ветер не позволил задействовать авиацию, хотя прийти на помощь готовились два самолета Бе-200ЧС, два вертолета с водосливными устройствами и пожарный поезд с водой. В общей сложности МЧС задействовало 427 спасателей и 58 единиц техники.

Лишившихся жилья людей временно разместят в социальных учреждениях, организован сбор денежных средств и вещей для семей с детьми, чье имущество сгорело. В крае также объявили сбор вещей первой необходимости.-0-