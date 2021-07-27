Пожар на химзаводе в Германии потушен

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар, который возник в результате взрыва на химзаводе в городе Леверкузен, потушен, сообщает немецкое издание Bild.

Несмотря на ликвидацию пожара, опасность для жителей Леверкузена и ближайших населенных пунктов сохраняется. С облаком дыма в воздух могли подняться токсичные вещества, которые представляют угрозу для здоровья. Местных жителей по-прежнему просят оставаться дома и держать окна закрытыми.

Взрыв на химзаводе произошел сегодня днем. По последним данным, один из сотрудников предприятия погиб, еще 16 пострадали. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Причина взрыва пока не установлена.-0-