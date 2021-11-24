Пожар охватил предприятие по производству пластика на востоке Англии

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные города Хессл в графстве Восточный райдинг Йоркшира в Англии призвали население не открывать окна, пока они пытаются потушить сильный пожар на местном предприятии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации газеты The Daily Telegraph, пожаром охвачено предприятие по производству пластика.

На месте можно наблюдать бушующее пламя и огромные клубы черного дыма позади жилых кварталов. Очевидцы также сообщают о том, что слышат на месте пожара многочисленные взрывы, иногда с периодичностью каждые 10 секунд.

Хессл - городок с населением около 15 тыс. человек, который расположен в 8 км от крупного портового города Кингстон-апон-Халл.-0-