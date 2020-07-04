Пожар случился в центре Парижа: один человек погиб, 12 пострадали

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильного пожара в центральной части Парижа, который произошел в ночь с 3 на 4 июля, погиб один человек, двое тяжело пострадали, у 10 - менее тяжелые травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Presse (AFP).

Пожар произошел незадолго до полуночи по неизвестным причинам в квартире на четвертом этаже большого шестиэтажного жилого здания на проспекте Терн (западная часть центра города). Прибывшие на место пожарные не смогли спасти из огня пожилую женщину, проживавшую на пятом этаже.

Из-за сильного задымления на лестничной клетке невозможно было вывести через подъезд жителей дома. Огнеборцам пришлось использовать во внутреннем дворе здания приставные лестницы.

Из дома эвакуировали 18 жильцов. В тушении огня участвовали пожарные расчеты общей численностью 130 человек.

Лаборатория префектуры полиции Парижа начала расследование происшествия.-0-