Пожар в высотном здании в Нью-Йорке стал самым смертоносным за последние 30 лет

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в высотном здании в Нью-Йорке унес жизни 17 человек (ранее сообщалось о 19), в том числе восемь детей. Причиной мог стать неисправный обогреватель, сообщает Associated Press.

По словам представителей пожарной охраны, пламя повредило лишь небольшую часть здания, но дым, выходящий через открытую дверь квартиры, заполнил лестничные клетки - единственный способ спастись.

Отмечается также, что в здании не было спринклерных систем и внутренних двери, которые автоматически закрываются, чтобы сдержать дым и перекрыть пожару кислород.

Вспыхнувший в Нью-Йорке пожар стал самым смертоносным в Нью-Йорке за последние три десятилетия.-0-