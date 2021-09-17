Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самое большое дерево в мире

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калифорнии пытаются спасти самое большое дерево в мире, которому угрожают лесные пожары, бушующие несколько недель в национальном парке "Секвойя", сообщает BBC.
Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, включая 80-метрового гиганта Генерала Шермана - самое большое по объему древесины дерево на Земле. Его возраст оценивается в 2,3-2,7 тыс. лет.
Пожарные используют огнестойкую алюминиевую пленку для защиты ствола Генерала Шермана и других деревьев.
Сообщается, что лесные пожары угрожают более чем 2 тыс. гигантских секвой. Толстая кора этих деревьев огнеустойчива, и им низовые пожары не страшны, говорят специалисты. Однако нынешние пожары к их числу не относятся и могут уничтожить деревья.
В связи с пожарами, которые были спровоцированы ударами молнии, власти штата приняли решение закрыть национальный парк "Секвойя" и эвакуировать его сотрудников.-0-