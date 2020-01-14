Пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах - НАСА

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 14 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:48 Белорусский биатлонист Андрей Гаврош занял 10-е место в спринте на III зимних юношеских Олимпийских играх Спорт
18:35 Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах Общество
18:18 Необходимо вовлекать людей в решение вопросов и вместе определять приоритеты развития - Турчин Регионы
18:16 Нацбанк пояснил причины замедления инфляции в декабре 2019 года Экономика
18:06 Два экс-сотрудника Московского РОЧС Минска приговорены к 5 и 7 годам колонии Происшествия
18:04 Новогодний экспресс Детской железной дороги перевез на каникулах более 7 тыс. пассажиров Общество
17:51 Авиакомпания Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет в виде кита белухи В мире
17:48 Минские таможенники задержали посылку из США с $1,2 тыс. в пачке от печенья Происшествия
17:43 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал вторым на девятом этапе "Дакара" Спорт
17:36 В Пинске ввели карантин из-за бешеных животных Происшествия
17:29 Областной рыболовный фестиваль планируют провести в Заславле 8 февраля Регионы
17:25 Сольный концерт оперной дивы Марии Гулегиной состоится 1 февраля на сцене Большого театра Культура
17:22 Сбои в работе системы ЕРИП возможны утром 15 января Общество
17:19 Орда: пенсионное накопление должно стать нормой коллективных договоров Регионы
17:07 В Гомеле пациент "заминировал" больницу Происшествия
17:01 Хотько: предложения по развитию АПК Витебской области дорабатываются с акцентом на сырьевые зоны Регионы
16:33 Более 400 команд примут участие в отборочном этапе республиканского чемпионата по интеллектуальным играм Общество
16:22 Около Br2,7 млн направлено на реконструкцию профильного реабилитационного центра в Барани Регионы
16:06 Пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах - НАСА В мире
16:03 Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн Общество
15:46 Резидентами СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году стали 4 компании с инвестпроектами на $190 млн Экономика
15:44 Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин Экономика
15:42 Лондон, Берлин и Париж запускают механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном В мире
15:42 Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов на $1-1,2 млрд в I квартале Экономика
15:21 НАН Беларуси представит на ЭКСПО в Дубае биопринтер Экономика
15:21 Главбух из Дзержинска вывела со счета предприятия более Br12 тыс. Происшествия
15:21 Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140 Общество
15:11 В Украине зафиксирована смерть от столбняка В мире
15:09 Лабораторию инженерно-технического творчества STEM-Hub открыли в Гомеле Регионы
15:05 Петриковский ГОК запустят в 2021 году Экономика
Все новости
Все новости
В мире
14 января 2020, 16:06

Пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах - НАСА

Фото НАСА
Фото НАСА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявили, что пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах, сообщает СNN.

По данным космического агентства, дым от австралийских пожаров уже переместился по воздуху через половину земного шара, создавая туманное небо и красочные восходы и закаты. В горах Новой Зеландии потемнел снег, а ледники Фокса и Франца-Иосифа приобрели коричневый оттенок. Выбросы углекислого газа в атмосферу повлияли на качество воздуха в Чили и Аргентине. Ожидается, что дым сделает один полный оборот вокруг Земли, после чего превратится в облака.

НАСА предупредило, что если пожары такого уровня будут наблюдаться каждый год или даже раз в несколько лет, то это может понести за собой серьезные климатические изменения.

Крупные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. Сейчас пламенем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, более 1 млрд животных, около 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 28 человек.

Помощь в тушении пожаров австралийской стороне оказывают США, Новая Зеландия и Канада. Из опасных районов организуется массовая эвакуация жителей, для этих целей привлечены в том числе вооруженные силы Австралии.

Причинами пожаров называются сильнейшая за весь период наблюдений засуха, сильные ветры и аномально высокие температуры воздуха.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Австралия исследование пожар экология
Новости рубрики В мире
Фото СNN Авиакомпания Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет в виде кита белухи
Жозеп Боррель. Фото AFP Лондон, Берлин и Париж запускают механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
Фото УКРИНФОРМ В Украине зафиксирована смерть от столбняка
Фото rusturkey.com В больнице турецкого Мерсина прогремел взрыв
Фото Reuters В Италии из-за забастовки отменены около 140 авиарейсов
Фото Reuters Иран заявил об арестах по делу сбитого самолета
Главное
Во время совещания Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Лукашенко: государство будет проводить перемены, но не революционными методами
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн
От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Топ-новости
Лукашенко: строить жилье будут организации, готовые работать с рентабельностью 5%
Журналисты БЕЛТА стали лауреатами конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года
Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах
В уединении и атмосферной обстановке. Березинский заповедник приглашает провести крещенский сочельник
"Судьбы, сложенные в треугольник" - новый проект БЕЛТА и музея истории ВОВ
Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал вторым на девятом этапе "Дакара"
План перехода на экоупаковку утвержден в Беларуси
Орда: пенсионное накопление должно стать нормой коллективных договоров
Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах
Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140
Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов на $1-1,2 млрд в I квартале
Петриковский ГОК запустят в 2021 году
Крутой: платить российским нефтяным компаниям премии в прежних объемах бессмысленно и нецелесообразно
МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.