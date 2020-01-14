Пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах - НАСА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявили, что пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах, сообщает СNN.

По данным космического агентства, дым от австралийских пожаров уже переместился по воздуху через половину земного шара, создавая туманное небо и красочные восходы и закаты. В горах Новой Зеландии потемнел снег, а ледники Фокса и Франца-Иосифа приобрели коричневый оттенок. Выбросы углекислого газа в атмосферу повлияли на качество воздуха в Чили и Аргентине. Ожидается, что дым сделает один полный оборот вокруг Земли, после чего превратится в облака.

НАСА предупредило, что если пожары такого уровня будут наблюдаться каждый год или даже раз в несколько лет, то это может понести за собой серьезные климатические изменения.

Крупные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. Сейчас пламенем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, более 1 млрд животных, около 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 28 человек.

Помощь в тушении пожаров австралийской стороне оказывают США, Новая Зеландия и Канада. Из опасных районов организуется массовая эвакуация жителей, для этих целей привлечены в том числе вооруженные силы Австралии.

Причинами пожаров называются сильнейшая за весь период наблюдений засуха, сильные ветры и аномально высокие температуры воздуха.-0-