Правительство Австралии выкупило права на флаг аборигенов

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийское правительство выкупило права на флаг аборигенов континента за 20,05 млн австралийских долларов ($14,4 млн), сделав его использование свободным для всех, сообщает ТАСС.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон объявил, что с 25 января 2022 года флаг аборигенов (черно-красное полотнище с желтым кругом посредине) "можно свободно использовать как национальный флаг". "Флаг аборигенов теперь равен национальному стягу Австралии, и его использование является бесплатным, а отношение к нему должно быть достойным и уважительным. Все австралийцы теперь могут размещать изображение флага аборигенов на одежде и спортивных площадках, использовать его при создании картин и других произведений искусства, распространять на любых носителях без необходимости запрашивать разрешение на это", - сообщил премьер в заявлении, опубликованном на сайте правительства Австралии.

Авторские права на флаг, разработанный художником Гарольдом Томасом из племени луритьи в 1971 году, были в 2018 году выкуплены компанией WAM Clothing, производящей одежду с аборигенской символикой, однако не принадлежащей представителям коренных народов континента. Компания начала требовать плату за использование флага, что повлекло за собой появление общественного движения "Освободи флаг". После исторической сделки, в рамках которой создатель флага получит значительную часть выплаченной правительством суммы, использование стяга аборигенов стало свободным.

Как отметили в правительстве, в честь приобретения прав на флаг аборигенов власти учредят ежегодную премию в размере 100 тыс. австралийских долларов ($71,1 тыс.) для студентов из числа коренных народов. Оригинальный эскиз флага, созданный Томасом в 1971 году, будет передан в дар правительству Австралии для экспозиции в одной из художественных галерей страны, а сам художник направит порядка 2 млн австралийских долларов ($1,4 млн) на создание специального фонда, который займется охраной "наследия флага австралийских аборигенов" и поддержкой общин.-0-