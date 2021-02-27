Правительство Чехии ограничило передвижение граждан районами проживания

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемиологической ситуации с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания. Об этом заявил журналистам 26 февраля после внеочередного заседания Кабмина, на котором до 28 марта был продлен в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, сообщает ТАСС.

Правительство приняло решение с понедельника запретить на три недели гражданам покидать территорию административных районов, в которых они проживают. "Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, неотложного посещения государственных учреждений и врачей", - сказал Ян Гамачек.

Чтобы покинуть районы проживания и воспользоваться исключением, необходимо будет иметь документ, подтверждающий эту необходимость. Помимо этого граждане смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым вынуждены покинуть свой район. Помощь полиции, контролирующей соблюдение гражданами новых правил передвижения, будет оказывать армия. По словам вице-премьера, для этой цели будет направлено 5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, власти ограничили на три недели встречи родственников, раздельно проживающих на территории одного административного района. Визиты возможны лишь для помощи больным или инвалидам. Оздоровительные прогулки с 1 марта можно будет совершать только по территории своего населенного пункта без права выезда за его пределы. В аптеки и магазины с товарами первой необходимости (остальные в стране закрыты) не следует ходить семьями.

В Чехии с 1 марта в общественных местах в обязательном порядке необходимо будет носить респираторы с максимальной степенью защиты от COVID-19. Предохранять органы дыхания от инфекции станет обязательным на рабочих местах в организациях и на предприятиях при нахождении в производственном помещении свыше одного рабочего или служащего. Власти обязали работодателей обеспечить сотрудников средствами защиты от коронавируса. На улицах соблюдение масочного режима будет тщательно контролировать полиция. На нарушителей будут накладываться штрафы.

В республике, на территории которой быстро распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, увеличивается число заразившихся, растет смертность от COVID-19. Количество инфицированных стремительно растет среди детей и подростков. В связи с этим закрыты детские сады, а также переведены на дистанционное обучение ученики первых и вторых классов начальных школ, которые пока могли посещать классы.-0-