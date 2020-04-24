Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил журналистам, что правительство отменило введенный более месяца назад в связи с пандемией запрет на свободное передвижение граждан в пределах страны, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава выступал на пресс-конференции в маске.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии, - отметил он. - Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях".

По словам Войтеха, в общественных местах смогут собираться группы не более 10 человек. Ранее власти позволяли встречаться только двум гражданам.

Войтех отметил, что чешские граждане с 24 апреля могут выезжать за границу.

"При возвращении выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или же он должен будет пройти карантин", - отметил министр.

С 27 апреля правительство разрешило восстановить обучение в вузах, возобновить работу автошкол и магазинов площадью до 2 500 кв. м.

"Завтра правительство будет обсуждать вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации", - отметил Войтех.

Информагентство CTK со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека сообщило, что правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 25 мая.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин.-0-