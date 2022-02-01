Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе еще на три месяца, сообщает информагентство LETA.
Режим ЧС будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе до 10 мая.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что финансирование для покрытия дополнительных расходов в связи с продлением чрезвычайной ситуации на границе составит 3,8 млн евро.
Прошлым летом из-за наплыва беженцев правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября, но позже продлило режим ЧС до 10 февраля 2022 года.-0-