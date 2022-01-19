Правительство Молдовы одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса, сообщает ТАСС.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба Кабмина.

Она напомнила, что накануне поступило уведомление от "Газпрома" о возможном приостановлении поставок газа в страну, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление газа.-0-