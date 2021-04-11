Правительство Румынии продлевает режим повышенной готовности из-за COVID-19

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Румынии продлевает режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 13 мая. Такую инфрмацию сообщает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров страны.

Режим повышенной готовности продлевается на 30 дней на территории всей страны. Сообщается, что 2 мая будет отменен комендантский час, чтобы желающие смогли принять участие в пасхальной службе. Также комендантского часа не будет 8 и 9 мая.-0-