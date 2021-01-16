Правящая партия Грузии избрала нового лидера

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" избран новый лидер Ираклий Кобахидзе, бывший спикер парламента, сообщает информационно-аналитический портал "Грузия Online".

Кандидатуру Ираклия Кобахидзе на съезде партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" поддержали единогласно.

Пост председателя "Грузинской мечты" стал вакантным после того, как уже бывший председатель партии Бидзина Иванишвили 11 января покинул должность председателя партии и ушел из политики.

Ираклий Кобахидзе - четвертый председатель "Грузинской мечты". В 2012-2013 годах, а затем с 2018 года до нынешнего времени партией руководил Бидзина Иванишвили. В 2013-2015 годах должность председателя "Грузинской мечты" занимал Ираклий Гарибашвили, а в 2015-2018 годах - Георгий Квирикашвили.-0-