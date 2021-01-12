Правящая партия Казахстана "Нур Отан" победила на выборах в парламент

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") победила на выборах депутатов Мажилиса, нижней палаты парламента, которые прошли 10 января. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров, представляя итоги голосования, сообщает ТАСС.

"Распределение голосов следующее: партия "Нур Отан" - 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09%", - рассказал Константин Петров.

Он отметил, что по итогам голосования три партии: "Нур Отан", "Ак жол" ("Светлый путь") и Народная партия Казахстана (НПК) проходят в парламент. "Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политических партии: Народная партия Казахстана, партия "Нур Отан", Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Указанные партии допущены к распределению мандатов", - отметил глава ЦИК Казахстана.

По итогам голосования НПК набрала 9,10%, "Ак жол" - 10,95% голосов. Еще две участвовавших в выборах партии набрали менее 7% голосов. За Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" ("Село") проголосовали 5,29% избирателей, за партию "Адал" ("Честность") - 3,57%.

Константин Петров сообщил, что правящая партия "Нур Отан" по итогам выборов получит 76 из 98 депутатских мест, которые определяются голосованием по партийным спискам. По его словам, "Ак жол" получит 12 мандатов, НПК - 10.

"Очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом политической партии из числа включенных в партийный список кандидатов не позднее 10 дней со дня опубликования итогов выборов, то есть начиная с сегодняшнего дня", - пояснил Константин Петров. Если же в установленные сроки партия не согласует очередность мандатов в своем списке, Центризбирком определит распределение депутатских мандатов согласно зарегистрированным спискам в алфавитном порядке государственного - казахского - языка.

В состав Мажилиса входят 107 депутатов, 98 из них избираются по партийным спискам прямым тайным голосованием. Оставшиеся девять парламентариев избирает Ассамблея народа Казахстана (АНК), которая занимается реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений. Представители АНК на сессии 11 января избрали девять депутатов нижней палаты парламента по территории единого общенационального избирательного округа.

Предыдущие (внеочередные) выборы в Мажилис состоялись в марте 2016 года. Победу на них с результатом 82,2% голосов одержала партия "Нур Отан", которая получила 84 места в нижней палате. В Мажилис также прошли преодолевшие семипроцентный избирательный барьер Коммунистическая народная партия Казахстана (нынешняя Народная партия Казахстана) и партия "Ак жол", получившие по семь мест.-0-