Представитель "Талибана" заявил, что война в Афганистане окончена

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные действия на территории Афганистана можно считать завершенными, после того как захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" установило полный контроль над не подчинившейся ему ранее северной провинцией Панджшер. Об этом заявил представитель радикалов Забихулла Муджахид, сообщает ТАСС.

"Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну", - сказал Забихулла Муджахид на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует афганский телеканал Ariana News.

Ранее сообщалось, что некоторые повстанцы в провинции получили поражение, а остальные сбежали. Талибы в свою очередь заявили, что не намерены подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.-0-