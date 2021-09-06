Талибан полностью захватил провинцию Панджшер в Афганистане

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикальное движение "Талибан" полностью захватило северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинявшихся талибам. Об этом со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида сообщает ТАСС.

В сообщении талибов говорится, что провинция была полностью захвачена. В нем также говорится, что некоторые повстанцы в провинции получили поражение, а остальные сбежали.

Талибы заявили, что не намерены подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.-0-