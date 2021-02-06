Представители развлекательных центров, фитнес-центров и гражданские активисты организовали в Тбилиси митинг против ковидных ограничений

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители развлекательных центров, фитнес-центров и гражданские активисты 6 февраля организовали в Тбилиси акцию протеста у здания парламента с требованием снять ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

Одним из организаторов митинга выступила ассоциация зимних курортов, которые не могут работать из-за ограничений. Солидарность с митингующими выразили рестораторы. Часть митингующих собирается остаться у парламента и после 21:00, чтобы умышленно нарушить запрет на ночное передвижение, который действует в стране с 21:00 до 05:00. Участники акции таким образом хотят опротестовать и это ограничение.

Власти Грузии ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года в связи с эпидемической обстановкой. С 1 февраля правительство приступило к поэтапному снятию ограничений. Республика восстановила регулярное авиасообщение, заработали крупные торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави начали работать общественный транспорт и школы. В Аджарской автономной республике открылись рестораны и кафе, у которых есть возможность рассаживать людей под открытым небом.

С 8 февраля по всей стране откроются крупные вещевые рынки, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави заработает общественный транспорт. С 15 февраля правительство собирается разрешить работу ресторанов и кафе, но лишь при условии, что гостей будут рассаживать на воздухе.-0-