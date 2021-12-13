Премьер Эстонии предложила гражданам оплачивать счета за электричество в рассрочку

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила организовать рассрочку на несколько месяцев для оплаты счетов за электричество для населения, сообщает RuBaltic.

По словам эстонского министра, на последнем заседании правительства обсуждалась возможность поддержки людей, у которых могут возникнуть проблемы с оплатой сильно возросших счетов.

"Одно из предложений заключалось в том, что Министерство экономики обратится ко всем производителям с просьбой разумно отнестись к клиентам, например, предложить рассрочки, распределить счета на более длительный период, потому что летом счета меньше. Не делать резких движений, которые поставят людей в сложную ситуацию", - пояснила Кая Каллас.

Также она подчеркнула, что основная цель - оказать помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.

По мнению премьера, нынешняя ситуация, в которой цены на энергоресурсы становятся непосильными для людей и предприятий, возникла в результате совпадения нескольких неблагоприятных факторов, а также решений, не принятых еще 15 лет назад.

"15 лет назад не были приняты решения, если подумать хотя бы о строительстве атомной электростанции, на которой поставили однозначный крест. Возможно, тогда бы у нас сейчас была эта АЭС, и одна проблема была бы решена", - считает глава эстонского правительства.

Кая Каллас также рассказала, что в правительстве обсуждалось увеличение генерирующих мощностей, так как Эстония с годами отстала от Латвии и Литвы в сфере возобновляемой энергии. "Было время, когда Эстония опережала Латвию и Литву в возобновляемой энергии. Сегодня развитие возобновляемой энергии в Литве опередило нас", - резюмировала глава правительства.-0-