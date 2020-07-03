Премьер Франции подал в отставку

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало сегодня в отставку. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, информирует ТАСС.

"Эдуар Филипп подал прошение об отставке правительства президенту республики, которую он принял", - отмечается в сообщении.

До назначения нового правительства Филипп продолжит вести текущие дела.

Эдуар Филипп возглавил Кабмин в мае 2017 года по решению Эммануэля Макрона. До этого был мэром Гавра, членом Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5 и депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа департамента Приморская Сена.-0-