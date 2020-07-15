Премьер Франции представил программу правительства на ближайшие 600 дней

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое правительство Франции сосредоточит свои усилия на возрождении экономики, помощи молодому поколению и борьбе с зарубежным влиянием в национальной промышленности. Об этом сегодня заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента), пишет ТАСС.

Как указывают политические обозреватели, эта программа рассчитана на оставшиеся 600 дней первого срока президента Франции Эмманюэля Макрона.

По итогам оглашения программы кабинета Кастекса большинство депутатов Национального собрания Франции выразили доверие правительству. Таким образом, программа кабинета была поддержана.

В четверг Кастекс изложит свою программу в Сенате, однако голосования в верхней палате парламента не предусмотрено.-0-

Во Франции примут закон против сепаратизма Премьер-министр Жан Кастекс назвал борьбу против радикального исламизма важной задачей нового французского правительства.