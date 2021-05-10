Премьер Малайзии объявил о введении общенационального локдауна

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о введении на всей территории страны локдауна, который продлится с 12 мая по 7 июня. Об этом он заявил сегодня в специальном видеообращении, сообщает ТАСС.

"Решение о введении нового режима ограничения на перемещение было принято после состоявшегося сегодня заседания Национального совета безопасности", - уточнил глава правительства. В частности, по его словам, будут закрыты все учебные заведения, исключения будут сделаны для тех, кто сдает международные экзамены. Он уточнил, что дошкольные учреждения будут открыты, чтобы помочь родителям.

Премьер-министр также указал, что работодатели в офисах должны обеспечить присутствие не более 30% сотрудников. Кроме того, перемещаться в одном автомобиле могут только три человека, при этом передвижение между городами, районами и штатами возможно лишь при наличии специального разрешения полиции.

Власти Малайзии из-за резкого роста числа инфицированных с 22 января на всей территории страны ввели данный режим, на фоне улучшения ситуации он был отменен с 5 марта. Благодаря принятым мерам суточный прирост инфицированных составлял около 3 тыс. Однако, как заявил в субботу генеральный директор Минздрава Хишам Абдулла, согласно прогнозам, в середине месяца средний рост заболевших в сутки составит около 5 тыс. человек, а к концу мая достигнет 7 тыс.

Всего за время пандемии в Малайзии было подтверждено почти 444,5 тыс. случаев инфицирования. Более 1,7 тыс. человек скончались.-0-