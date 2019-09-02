Премьер-министр Грузии подал в отставку

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня объявил о своей отставке с должности, на которой он провел чуть больше года. О таком решении он написал на своей странице в Facebook, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press .

"В 2018 году целью представления моей кандидатуры на пост премьер-министра Грузии и главным мандатом было именно создание и внедрение стратегической рамки развития страны, которая в последующие годы обеспечила бы достижение наших государственных целей, стала бы учебником развития страны. Стратегическая рамка развития создана, внедрена, и я принял решение оставить пост, поскольку считаю, что я уже выполнил свою миссию", - говорится в послании Мамуки Бахтадзе.

В этой же публикации он представил обновленную предвыборную программу правящей партии "Грузинская мечта". Предполагается, что именно ее новый премьер Грузии представит парламенту в сентябре.

По информации грузинских СМИ, на должности премьера Мамуку Бахтадзе сменит действующий глава МВД Грузии Георгий Гахария. Новым министром внутренних дел, как ожидается, станет политический секретарь правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Мамука Бахтадзе занял должность премьер-министра в 2018 году. До этого он полгода занимал пост министра финансов Грузии.-0-