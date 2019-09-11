Премьер-министр Канады объявил о роспуске парламента

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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня объявил о роспуске парламента и о начале 40-дневной предвыборной кампании, сообщает телеканал СBC .

Премьер-министр выступил с обращением к нации, которое транслировалось по всем государственным телеканалам. Он инициировал официальный запуск федеральной избирательной кампании. Глава правительства сказал, что парламентские выборы пройдут 21 октября.

Эта предвыборная кампания - 43-я в канадской истории. В нижней палате парламента борьба развернется за 338 кресел.

В выборах участвуют правящая Консервативная партия, Зеленая партия, Либеральная партия, Новая демократическая партия, "Квебекский блок" и Народная партия Канады.-0-