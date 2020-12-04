Премьер-министр Казахстана предложил усилить инвестиционную деятельность в ЕАЭС

4 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подчеркнул важность усиления работы по наращиванию внутреннего потенциала инвестиционной деятельности в рамках ЕАЭС. Об этом он заявил во время заседания Евразийского межправительственного совета в режиме видео-конференц-связи.

"Первостепенную роль в этом процессе должен сыграть Евразийский банк развития, основной целью которого является содействие экономическому росту государств - членов ЕАЭС и расширение торгово-экономических связей путем осуществления инвестиционной деятельности", - сказал Аскар Мамин.

Премьер Казахстана предложил внедрить обязательную количественную и качественную оценку влияния всех принимаемых в ЕАЭС решений на развитие бизнеса, расходы бюджетов стран ЕАЭС и улучшение экономических показателей в целом.

Он также отметил необходимость наращивания объема и устойчивости торговли в Евразийском экономическом союзе и за его пределами, что требует расширения списка стран, с которыми ЕАЭС имеет соглашения о зоне свободной торговли.-0-