Премьер-министр Ливии намерен уйти в отставку

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж намерен уйти в отставку, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, Фаиз Саррадж планирует объявить о своем решении к концу недели. Предполагается, что он останется в качестве временного помощника в ходе переговоров о новом правительстве в Женеве в следующем месяце. Представитель Сарраджа отказался комментировать планы премьер-министра.

Фаиз Саррадж занимает пост главы Правительства национального согласия с 2016 года, где его основной задачей стало объединение конфликтующих политических сил Ливии.-0-