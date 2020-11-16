Премьер-министр Великобритании вновь ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Уточняется, что Джонсон продолжит работать удаленно, в том числе руководить борьбой с пандемией коронавируса. Сам британский премьер сообщил в своем Twitter, что у него нет симптомов заболевания COVID-19, но он подчиняется правилам и поэтому изолируется.

Как пишет The Guardian, 12 ноября премьер-министр Великобритании в течение получаса общался с группой парламентариев, у одного из которых позже подтвердили коронавирус. Отмечается, что на снимках со встречи никто из ее участников не запечатлен в защитных масках.

Британский премьер-министр переболел COVID-19 в марте. Тогда Бориса Джонсона госпитализировали, поскольку симптомы заболевания у него сохранялись в течение десяти дней. На Даунинг-стрит, где располагается резиденция премьер-министра, отмечали, что направление Джонсона в больницу - мера предосторожности. По словам самого политика, тогда у него проявлялись умеренные признаки заражения - повышенная температура и постоянный кашель.-0-