Премьер-министр Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не справился с задачей быстро и эффективно снабдить европейцев вакциной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Deutsche Welle.

Виктор Орбан отметил, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе альтернативными вакцинами, поэтому Венгрия заказала вакцины у России и Китая. "Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", - заявил Виктор Орбан.

Премьер Венгрии также подчеркнул достоинства восточноевропейской превентивной медицины и заявил, что "благодаря советской вакцине полиомиелит тут был искоренен гораздо быстрее, чем на Западе".

Венгрия уже начала применение российской вакцины "Спутник V". Сам Виктор Орбан прошел вакцинацию китайской вакциной Sinopharm. Венгрия заказала 5 млн доз Sinopharm и 2 млн доз российской "Спутник V".-0-