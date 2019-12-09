Премьер-министром Финляндии избрана 34-летняя Санна Марин

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социал-демократическая партия Финляндии избрала 34-летнего министра транспорта и коммуникаций Санну Марин премьер-министром страны. Она станет самым молодым действующим премьером в мире, сообщает BBC.

Санна Марин победила на внутрипартийном голосовании 8 декабря. Социал-демократы стали крупнейшей партией на выборах, прошедших в Финляндии в апреле текущего года, поэтому они имеют право назначать премьер-министра. На этом посту Санна Марин сменит ушедшего в отставку Антти Ринне. Также она возглавит левоцентристскую коалицию из пяти партий, которыми руководят женщины. Ожидается, что Санна Марин будет приведена к присяге на этой неделе.

После вступления в должность она станет самым молодым действующим премьер-министром в мире. Сегодня самым молодым председателем правительства является украинский премьер Алексей Гончарук (35 лет). Отвечая на вопрос журналистов о своем возрасте, Санна Марин отметила: "Я никогда не думала о своем возрасте или поле. Я думаю о причинах, по которым попала в политику, а также о тех вещах, благодаря которым мы завоевали доверие электората".-0-