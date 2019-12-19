Премьер-министром Ливана станет Хасан Диаб

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр образования Ливана Хасан Диаб заручился поддержкой большинства депутатских фракций и будет назначен новым премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Ливана.
Президент Ливана Мишель Аун провел во дворце консультации с парламентскими фракциями. По итогам кандидатуру 60-летнего профессора Американского университета Бейрута одобрили 69 из 128 депутатов.
Хасану Диабу будет поручено сформировать новое правительство для вывода страны из острого экономического кризиса.
Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент избирается из общины христиан-маронитов, пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.-0-