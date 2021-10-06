Премьер Великобритании поддержал ужесточение наказаний для демонстрантов, перекрывающих дороги

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал ужесточение наказаний для демонстрантов, которые перекрывают движение автотранспорта на дорогах страны, чтобы донести свои требования до правительства, сообщает ТАСС.

Во время акций активисты более 10 раз перекрывали движение на лондонской кольцевой автодороге и шоссе А20 на выезде из Дувра, самого загруженного паромного порта Европы. Для этого они часто приклеивали себя к асфальту, из-за чего автомобилистам приходилось проводить в пробках по несколько часов.

"Этих людей, которые приклеивают себя к дорогам, я не считаю легитимными демонстрантами как некоторые советники Лейбористской партии. Я утверждаю, что они отъявленные нарушители общественного порядка, которые блокируют в том числе машины скорой помощи, не дают людям ехать по их ежедневным делам", - сказал премьер.

"Я рад, что Прити Пател (глава МВД Великобритании. - Прим. ТАСС) расширяет полномочия полиции, чтобы изолировать их (активистов. - Прим. ТАСС) в теплой тюрьме, где им и место", - добавил Борис Джонсон.

Накануне, выступая на съезде консерваторов, Прити Пател объявила об увеличении максимального срока наказания за создание помех на автотрассах. Глава МВД признала, что свобода манифестаций - основополагающее право, но подчеркнула, что осуществляться оно должно в рамках закона.

В Великобритании на протяжении месяца проходят акции протеста активистов объединения Insulate Britain, которые призывают правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Они заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, а это способствует выбросам парниковых газов в атмосферу.-0-