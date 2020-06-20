Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о самочувствии первого президента Казахстана

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, коронавирусная инфекция протекает у него бессимптомно. Этой информацией в интервью информационному агентству Tengrinews поделился пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай, сообщает ТАСС.

"Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет", - рассказал Айдос Укибай.

По его словам, Нурсултан Назарбаев продолжает работать с соблюдением санитарных норм в дистанционном режиме с использованием видео-конференц-связи, правительственной специальной связи и прочих средств коммуникации, в том числе в электронном формате. Пресс-секретарь рассказал о состоявшихся телефонных разговорах первого президента Казахстана с лидерами дружественных стран. Айдос Укибай отметил, что Назарбаев читает все телеграммы и письма, которые поступают на его имя, как от лидеров других государств, так и от трудовых коллективов страны.

18 июня стало известно, что анализ Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем он перешел на самоизоляцию.

Режим чрезвычайного положения из-за COVID-19 действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, в различных регионах страны карантинные меры сохраняются и сейчас. Правительство также ввело дополнительные ограничительные меры 20-21 июня: в шести городах, в том числе столице, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров и рынков, ограничена работа общественного транспорта.-0-