Пресс-секретарь Зеленского заявил о согласии Украины на переговоры с Россией

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что президент Украины принял предложение российского лидера Владимира Путина и готов говорить о мире и прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС.
Украина и РФ консультируются о месте и времени переговоров.
Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ, сообщает Financial Times.
Ранее сообщалось , что президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ.-0-