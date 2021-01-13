Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с COVID-19

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19, сообщает АРМЕНПРЕСС со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата.

"Болезнь протекает с осложнениями, у президента характерные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении управления.

Положительный результат на коронавирусную инфекцию был подтвержден у Армена Саркисяна 5 января. После чего он находился на самоизоляции и лечился в домашних условиях.-0-