Президент Австрии поручил Курцу сформировать новое правительство

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу сформировать новое правительство республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом сообщает австрийская общественная телерадиокомпания Oesterreichischer Rundfunk .

Церемония вручения мандата на формирование нового правительства Австрии состоялась сегодня в администрации главы государства во дворце Хофбург в Вене. Себастьян Курц сказал, что хочет провести переговоры с представителями партий, прошедших в парламент, в ближайшие дни. Он подчеркнул, что управлять страной должна стабильная коалиция. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать то большое доверие, которое мы получили от избирателей", - заявил лидер АНП. Александр Ван дер Беллен в беседе с Себастьяном Курцем подчеркнул, что одной из приоритетных задач нового правительства Австрии должна стать защита климата.

Себастьян Курц получил право начать переговоры по вопросу образования нового кабинета министров, потому что его партия победила на выборах и получила большую часть депутатских мандатов, сообщает ТАСС. Работа по формированию кабинета может продлиться до католического Рождества, 25 декабря. Себастьяну Курцу предстоят длительные и сложные переговоры с представителями четырех партий, также прошедших в парламент. Переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн продолжит исполнять обязанности до создания нового кабинета министров.

Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября. Согласно официальным итогам выборов, обнародованным 3 октября, АНП набрала 37,5% голосов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заняла второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). На третьем месте - Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат). Далее разместились "Зеленые" с 13,9% голосов (26 мандатов), либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов - на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические движения не смогли преодолеть необходимый барьер для попадания в парламент.-0-