ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 октября 2020
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:26 Необычное природное явление запечатлели на видео в Индии Калейдоскоп
00:48 Президент Грузии предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта В мире
00:30 Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена Калейдоскоп
04.10.20
04.10.20 23:59 В парламент Киргизии по итогам выборов проходят четыре партии В мире
04.10.20 23:30 Великобритания и ЕС проведут новый раунд переговоров по Brexit В мире
04.10.20 22:59 Миллионер Зеф Айзенберг погиб при попытке побить наземный рекорд скорости В мире
04.10.20 22:33 ФОТОФАКТ: Учения волонтеров поисково-спасательного отряда Общество
04.10.20 21:46 В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность - Данилович Общество
04.10.20 21:41 Управленец должен быть не только профессионалом, но и патриотом - Данилович Общество
04.10.20 21:36 Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов Общество
04.10.20 21:35 Хоккеисты ЦСКА победили омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ Спорт
04.10.20 21:23 Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год Экономика
04.10.20 21:04 В Польше более 100 тыс. человек заразились коронавирусом с начала эпидемии В мире
04.10.20 20:31 Умер основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада В мире
04.10.20 19:45 Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло Экономика
04.10.20 19:20 Саркисян позвонил Лукашенко и рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе Президент
04.10.20 19:15 Волейболисты сборной Беларуси заняли четвертое место на молодежном ЧЕ в Чехии Спорт
04.10.20 18:40 Все станции Минского метрополитена открыты Регионы
04.10.20 18:35 В Нью-Дели до 31 октября не будут работать школы В мире
04.10.20 18:20 В Минске возобновили работу пять станций метро Регионы
04.10.20 18:19 Диего Улисси выиграл второй этап веломногодневки "Джиро д'Италия" Спорт
04.10.20 18:07 "Витебск" и "Неман" вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси Спорт
04.10.20 18:04 В ЦИК Кыргызстана рассказали о предварительных итогах парламентских выборов В мире
04.10.20 17:52 Минский метрополитен: временно закрыта станция "Петровщина", а также станция "Малиновка" на вход Регионы
04.10.20 17:25 Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ Спорт
04.10.20 17:07 Три станции метро в Минске возобновили работу Регионы
04.10.20 16:43 В Пензенской области упал легкомоторный самолет - пилот погиб В мире
04.10.20 16:20 Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович забил свой первый гол в чемпионате России Спорт
04.10.20 15:32 Во Фрунзенском районе Минска из-за повреждения водопровода снизилось давление воды Регионы
04.10.20 14:46 Власти Великобритании изменят правила предоставления убежища В мире
Все новости
Все новости
В мире
05 октября 2020, 00:48

Президент Грузии предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

Фото AFP
Фото AFP

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, сообщает ТАСС.

Глава грузинского государства еще раз отметила, что важным для Грузии в вопросе противостояния Армении и Азербайджана является сохранение нейтралитета.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Азербайджан Армения Грузия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Regnum В парламент Киргизии по итогам выборов проходят четыре партии
Фото Getty Images Великобритания и ЕС проведут новый раунд переговоров по Brexit
Фото Global Look Press Миллионер Зеф Айзенберг погиб при попытке побить наземный рекорд скорости
Фото Reuters В Польше более 100 тыс. человек заразились коронавирусом с начала эпидемии
Фото Laparfumerie Умер основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада
Фото Reuters В Нью-Дели до 31 октября не будут работать школы
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи
Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной
Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Топ-новости
В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность - Данилович
Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению - МИД
Белорусы могут внести в Палату представителей предложения об изменениях в Конституцию
Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год
День учителя: архивные фотографии БЕЛТА
Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов
Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло
Карпенко: труд педагога - один из самых важных и благородных на Земле
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 239 пациентов с COVID-19
Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий
МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
Медиация позволяет решать латентные проблемы семьи - мнение
Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ
ФОТОФАКТ: Осенняя ярмарка прошла в Солигорске
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.