Президент Грузии предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, сообщает ТАСС.

Глава грузинского государства еще раз отметила, что важным для Грузии в вопросе противостояния Армении и Азербайджана является сохранение нейтралитета.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-