Президент Южного Судана распустил правительство страны

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Южного Судана Салва Киир распустил 21 февраля правительство страны. 22 февраля будет создано правительства национального единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южносуданскую радиостанцию Tamazuj.

Салва Киир назначил лидера вооруженной оппозиции Риека Машара первым вице-президентом – это предусмотрено мирным соглашением, которое было подписано Кииром и Машаром более двух лет назад. Объявлено, что Машар, который дважды занимал пост вице-президента Южного Судана - с 2011 по 2013 годы и в 2016 году, примет 22 февраля присягу как второе высшего должностное лицо государства.

22 февраля министерские посты распределят между сторонниками нынешнего президента и оппозицией. Пройдет назначение губернаторов 10 штатов и трех административных районов.

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение: повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, проведена административная реформа, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября 2019 года, 7 ноября в ходе очной встречи Киир и Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства до 22 февраля 2020 года.-0-