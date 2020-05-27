Президент Казахстана призвал готовиться ко второй вспышке коронавируса

27 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей страны быть готовыми ко второй вспышке коронавируса.
"Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизаций послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, необходимо усилить и институционализировать санитарно-эпидемиологическую службу. "Нужно повернуться к доказавшей свою эффективность модели. В этой связи уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу", - заявил президент Казахстана.
Он отметил, что в стране будут приняты меры по соцзащите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров санитарно-эпидемиологической службы. "Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы", - добавил президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев также поручил до конца года разработать закон о биологической безопасности Казахстана.-0-