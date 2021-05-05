Президент Кыргызстана подписал новую редакцию Конституции республики

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую редакцию Конституции республики. Церемония подписания состоялась в государственной резиденции "Ала-Арча" и транслировалась в прямом телеэфире, сообщает ТАСС.

Поправки в Основной закон республики были приняты на состоявшемся в стране 11 апреля референдуме. Они предусматривают значительное усиление полномочий главы государства и сокращение прав парламента.

"Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество", - считает глава государства.

11 апреля в Кыргызстане, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию. Участие в голосовании приняли около 37% граждан, около 79% из них высказались за принятие изменений Основного закона.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, сокращение прав парламента и его численности со 120 до 90 человек. Глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Кроме того, президент теперь сможет избираться на два пятилетних срока, а не на один шестилетний. Фактически Кыргызстан от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели управления.-0-