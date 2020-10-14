Президент Кыргызстана уйдет в отставку после парламентских выборов - пресс-секретарь

14 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", - сказала Толгонай Стамалиева.

По ее словам, сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Садыра Жапарова.

"На встрече премьер-министр озвучил свое требование - президент должен уйти в отставку сегодня вечером. Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - отметила пресс-секретарь.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, а в ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, включая Жапарова. Часть митингующих требовала отставки президента. С 5 по 9 октября в центре кыргызской столицы также происходили столкновения между сторонниками различных оппозиционных сил.-0-