Президент Молдовы намерен распустить парламент

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон назвал неприемлемым подкуп депутатов и заявил, что намерен распустить парламент. С таким заявлением он выступил во время телепередачи "Президент отвечает", комментируя ситуацию в законодательном собрании, где правящая коалиция Партии социалистов и Демократической партии потеряла большинство из-за массового перехода депутатов в оппозицию, сообщил ТАСС.

"Подкуп депутатов - это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, которые являются единственным решением", - сказал Игорь Додон. По его мнению, удобно было бы провести их вместе с президентскими, которые назначены на 1 ноября. Ранее поддерживающие президента социалисты обратились в Конституционный суд, который на следующей неделе должен решить, можно ли совмещать эти избирательные процессы.

Игорь Додон рассказал, что депутат Дмитрий Гацкан, который покинул на этой неделе правящую коалицию, а затем сдал свой депутатский мандат, признался, что его подкупают. "Он пришел ко мне, был немного напуган, и сказал, что к нему пришла родственница и положила на стол 500 тыс. евро. Я сказал ему идти в прокуратуру. Он не захотел это сделать", - сказал президент, отметив, что несколько депутатов социалистов, которым также предлагали деньги за выход из фракции, уже обратились в прокуратуру, и по этому поводу возбуждены уголовные дела.

В течение последних недель фракцию Демпартии покинули 17 из 29 депутатов, которые перешли в группу "Про Молдова" и партию Шора, за которыми, по словам президента, стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк и бизнесмен Илан Шор, осужденный за причастность к краже 1 млн евро из банков Молдовы. Ранее генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло выдвинул обвинения против Плахотнюка, которого следствие считает главным бенефициаром банковского хищения, после чего суд Кишинева выдал ордер на его арест, а прокуратура запросила у США экстрадиции олигарха, который проживает в Майами. Со своей стороны лидер демократов экс-премьер Павел Филип обратился в прокуратуру с заявлением, в котором утверждает, что представители Плахотнюка и бежавшего вместе с ним Шора предлагают депутатам из его партии до миллиона евро за переход в оппозицию. По его словам, таким образом олигарх пытается разрушить правящую коалицию, добиться отставки кабинета Кику, чтобы затормозить расследование банковского хищения.-0-