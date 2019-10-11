Президент Молдовы предложил СНГ коллективно выстраивать отношения с ЕС

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон предложил Содружеству Независимых Государств коллективно выстраивать отношения с Евросоюзом, на основе соглашения СНГ-ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы должны задуматься над этим вопросом и решить его вместе. Думаю, что стоит начать диалог с Европейским союзом и другими международными организациями о заключении соглашения о сотрудничестве с Содружеством Независимых Государств", - заявил Игорь Додон на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

По его словам, Молдова заинтересована в том, чтобы СНГ стало максимально открытым для сотрудничества с другими международными организациями Запада и Востока, и страны СНГ были масштабно вовлечены в крупные инфраструктурные и иные проекты на территории Евразии.

"Нужно поднять международный статус СНГ, предпринять усилия для того, чтобы Содружество становилось эффективным партнером других международных организаций. Уверен, это будет выгодно всем государствам - участникам СНГ", - отметил молдавский лидер.

Он обратил внимание, что сегодня многие страны Содружества активно взаимодействуют с ЕС. Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова и Украина участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство", Армения и Казахстан заключили соглашения с ЕС о партнерстве, Молдова и Украина подписали договоры об ассоциации с ЕС, включая соглашения о свободной торговле. Кроме того, ЕС подготовил стратегию сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. "Где роль СНГ как международной организации в выстраивании отношений с Европейским союзом и реализации идеи построения единого пространства от Лиссабона до Владивостока?" - отметил Игорь Додон.-0-