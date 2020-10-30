Президент Польши предложит поправку к закону, допускающую аборты в случае летальных патологий

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда сообщил о решении направить в парламент новый проект закона о планировании семьи, защите плода и условиях допустимости прерывания беременности. Об этом Анджей Дуда заявил на своем официальном сайте, сообщает ТАСС.

По словам президента Польши, он не поддерживает так называемый евгенический аборт, но решение Конституционного суда привело к ситуации, когда аборт стал невозможным в случае так называемых летальных патологий плода, при которых известно, что ребенок все равно не сможет жить после родов. "Это чрезвычайно деликатная и болезненная ситуация для каждой мамы, для каждого родителя. В случае летальных дефектов смерть ребенка неминуема. Следовательно, защита его жизни недоступна человеческим силам", - подчеркнул он.

"После консультаций со многими экспертами, врачами и юристами я решил внести в Сейм Польши проект поправки к Закону о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях, разрешающих аборты", - информировал Анджей Дуда. "Этот проект предусматривает введение нового положения, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в соответствии с принципами Конституции Польши в случае так называемых летальных патологий, когда пренатальные тесты или другие медицинские факторы указывают на высокую вероятность того, что ребенок родится неподвижным или отягощенным неизлечимой болезнью или дефектами, которые неизбежно и напрямую приведут к смерти ребенка, независимо от используемых терапевтических мер", - разъяснил президент Польши.

"После принятия этого закона польское законодательство по-прежнему будет включать три причины для законного прерывания беременности: из-за угрозы жизни и здоровью матери, из-за изнасилования или инцеста и из-за серьезного и необратимого повреждения плода, которое приведет к смерти ребенка", - добавил Анджей Дуда.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. Со дня принятия решения в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. С транспарантами "Это война!", "Мое тело - мое дело", "Стоп!" протестующие каждый вечер шествуют по центральным улицам польских городов.-0-