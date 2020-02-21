ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 21 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:59 Собрание республики Португалии одобрило предложения о легализации эвтаназии В мире
00:29 Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, родившихся с ней в один день В мире
20.02.20
20.02.20 23:49 В Сербии полицейский убил своих родственников и себя В мире
20.02.20 23:11 Донецкий "Шахтер" победил футболистов "Бенфики" в матче Лиги Европы Спорт
20.02.20 22:59 В мечети в Лондоне совершено нападение на человека В мире
20.02.20 22:32 Вертолет совершил жесткую посадку в Ярославской области В мире
20.02.20 22:08 Более 500 белорусских учителей получили экологическое образование с ПРООН Общество
20.02.20 22:04 Творчеству Николая Селещука посвятят выставку в Национальном историческом музее Культура
20.02.20 21:59 Арина Соболенко проиграла Симоне Халеп в 1/4 финала турнира в Дубае Спорт
20.02.20 21:56 Белорусские баскетболисты разгромили киприотов в квалификации ЧМ Спорт
20.02.20 21:47 Экорынок под Минском планируют открыть в первом полугодии Регионы
20.02.20 21:40 "...Ухань трымайся..." - Национальная библиотека запустила бегущую строку в поддержку КНР Регионы
20.02.20 21:38 В Национальном аэропорту Минск задержали двух граждан Камеруна с чужими паспортами Происшествия
20.02.20 21:12 Министр иностранных дел Эстонии в ближайшее время планирует посетить Беларусь Политика
20.02.20 21:01 Волейболистки "Минчанки" уступили французскому "Волеро" в первом матче четвертьфинала Кубка ЕКВ Спорт
20.02.20 20:50 Мерике Кокаев: Беларусь - один из важнейших партнеров Эстонии в регионе Политика
20.02.20 20:26 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Горизонт" в центральном матче чемпионата Беларуси Спорт
20.02.20 20:02 Суд привлек организатора концерта Энрике Иглесиаса соответчиком по иску о возврате денег за билеты Происшествия
20.02.20 19:57 Копьеметатель Алексей Котковец на Кубке Беларуси установил национальный рекорд среди молодежи Спорт
20.02.20 19:51 Вместо шерсти полиэфир: в Гродно из продажи изъяли палантины и варежки Регионы
20.02.20 19:33 В Ушачском районе спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
20.02.20 19:26 Беларусь продолжит прилагать усилия по созданию в регионе пояса добрососедства - Кравченко Политика
20.02.20 19:08 Минэкономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников Общество
20.02.20 18:58 Более $1,4 млн прямых иностранных инвестиций привлекли в 2019 году в спортотрасль Гомельской области Регионы
20.02.20 18:55 Дворец гражданских обрядов Минска побил свой рекорд - 20 февраля здесь расписались 35 пар Регионы
20.02.20 18:49 Реконструкцию первого участка трассы Р53 планируют завершить в ноябре Регионы
20.02.20 18:38 Минск инициировал рассмотрение Советом ЕЭК отмены запрета на ввоз в Россию белорусских груш Экономика
20.02.20 18:32 Норвежцы победили в сингл-миксте на ЧМ по биатлону в Антхольце, белорусы - 15-е Спорт
20.02.20 18:14 Практически каждый четвертый житель Гомельской области занимается физкультурой и спортом Регионы
20.02.20 18:11 Беларусь представит в Абу-Даби разработки по противодействию беспилотникам Общество
Все новости
Все новости
В мире
21 февраля 2020, 00:29

Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, родившихся с ней в один день

Фото Swissinfo
Фото Swissinfo

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой день рождения всех граждан страны, которые родились с ней в один день. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Я с нетерпением жду вашей регистрации на мой день рождения", - призналась Соммаруга - ей 14 мая исполнится 60 лет.

Эти слова президент написала на трех языках: немецком, французском и итальянском. Под каждым сообщением она разместила ссылку, ведущую на портал правительства Швейцарии.

"Любой, кому исполняется 60 лет 14 мая 2020 года, сердечно приглашается на небольшой праздник в эту дату. Празднование состоится в районе Большого Берна", — говорится в объявлении на сайте.

Под публикацией можно найти анкету, в которую нужно внести информацию о себе. После ее проверки и одобрения отправитель сможет стать гостем на юбилее президента Швейцарии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
праздник Швейцария
Новости рубрики В мире
Фото AFP Собрание республики Португалии одобрило предложения о легализации эвтаназии
Фото CDN В Сербии полицейский убил своих родственников и себя
Фото Reuters В мечети в Лондоне совершено нападение на человека
Скриншот видео Вертолет совершил жесткую посадку в Ярославской области
Фото ABC В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов
Фото yahoo.com Умер Ларри Теслер, создатель функций "копировать" и "вставить"
Главное
Умный город будущего - Президент Египта показал Лукашенко новую административную столицу
Подписан контракт на $1 млн. Какие беспилотники будут производить Беларусь и Египет
Белстат озвучил первые данные переписи: нас более 9,4 млн
Любовь к яркости жизни: в галерее "АртХаос" открылась выставка художницы Татьяны Черных
Топ-новости
Беларусь купила через трейдеров 160 тыс. т российской нефти без премии с перевалкой в Литве
Караник: у вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено
Беларуси в переговорах по присоединению к ВТО удалось сократить перечень несогласованных вопросов
Wi-Fi-роутер и 500 ГБ на максимальной скорости - новая услуга "Интернет для дома Макс"
Были четыре Аллы Пугачевых, десятки 120-летних - Белстат исключил ошибки в переписи
Международный турнир по самбо на призы Президента проходит в Минске
Проект указа по созданию первой в Беларуси госкорпорации находится в высокой степени готовности
Госатомнадзор начал проверку готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива
Директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии стал Сергей Поляков
Минтранс будет распределять разрешения на перевозки в Россию и Польшу на II квартал
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Беларусь и Египет активизируют взаимодействие в сфере высшего и послевузовского образования
"Беллегпром" намерен создать бренд госпредприятий легкой промышленности
Система оповещения проверяется в Беларуси, абоненты двух мобильных операторов получат СМС
Посол Чехии: в качестве презента близким и друзьям всегда беру белорусские продукты
Афиша
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.