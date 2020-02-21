Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, родившихся с ней в один день

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой день рождения всех граждан страны, которые родились с ней в один день. Об этом она написала на своей странице в Twitter .

"Я с нетерпением жду вашей регистрации на мой день рождения", - призналась Соммаруга - ей 14 мая исполнится 60 лет.

Эти слова президент написала на трех языках: немецком, французском и итальянском. Под каждым сообщением она разместила ссылку, ведущую на портал правительства Швейцарии.

"Любой, кому исполняется 60 лет 14 мая 2020 года, сердечно приглашается на небольшой праздник в эту дату. Празднование состоится в районе Большого Берна", — говорится в объявлении на сайте.

Под публикацией можно найти анкету, в которую нужно внести информацию о себе. После ее проверки и одобрения отправитель сможет стать гостем на юбилее президента Швейцарии.-0-