Президент Словакии утвердила состав правительства

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, сообщает издание Aktuality.sk.

Торжественная церемония назначения состоялась в президентском дворце в Братиславе.

В состав правительства вошли представители четырех политических объединений: правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности", либерально-консервативной партии "За людей", либеральной партии "Свобода и солидарность" и правоцентристского политического движения "Мы - семья".

Министерство финансов возглавит нынешний премьер-министр Игорь Матович, который также будет заместителем премьер-министра. Министерство внутренних дел возглавит Роман Микулец, Министерство здравоохранения - Владимир Ленгварский, Министерство обороны - Ярослав Надь. Министром иностранных дел станет Иван Корчок, министром экономики - Ричард Сулик.

Кабинет министров реконструируется после правительственного кризиса, вызванного закупкой не зарегистрированной в Евросоюзе российской вакцины против коронавируса "Спутник V". По данным ТАСС, пока остается открытым вопрос, когда в Словакии начнется вакцинация "Спутником V". Первая партия вакцины прибыла в республику 1 марта.-0-