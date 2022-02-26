Президент США издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи. Соответствующий документ в пятницу опубликовал Белый дом, сообщает ТАСС.

Байден делегировал госсекретарю полномочия определять, имеет ли важное значение для интересов безопасности США предоставление помощи на сумму до $250 млн, полномочия направлять средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки. Ранее администрация США запросила у Конгресса дополнительно $6,4 млрд на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Предполагается, что $2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие Киеву в сфере безопасности, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия. Согласно плану, $3,5 млрд выделят на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.

Тем временем газета "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация США готова помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в республике специальной военной операции РФ.-0-