Президент Зимбабве продлил карантин на две недели

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональный карантин, действующий в Зимбабве с 30 марта до 3 мая из-за пандемии коронавируса, продлили еще на две недели. Об этом объявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

"Карантин, когда люди должны постоянно находиться в своих домах, продолжится, однако некоторые ограничительные меры будут смягчены", - цитирует главу государства зимбабвийская газета The Herald. По его словам, бизнесу будет оказана необходимая помощь.

Национальная экономика получит $720 млн. Помощь будет оказана сельскому хозяйству и промышленности, системе здравоохранения.

С 4 мая некоторые промышленные предприятия возобновят работу. Сохраняется запрет на публичные и культурные мероприятия, культовые учреждения останутся закрытыми. Люди обязаны носить медицинские маски. Из общественного транспорта разрешается работать только автобусам.

На текущий день в Зимбабве выявлено 32 инфицированных, четыре человека умерли.-0-