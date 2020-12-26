Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского лидера.

Джуканович находится на лечении от воспаления легких. "Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19. Все жизненные показатели стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности", - говорится в сообщении.

В Черногории ситуация с коронавирусом является одной из самых сложных в мире, если брать в расчет среднее число инфицированных на 100 тыс. жителей. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились почти 46 тыс. жителей, 652 человека умерли.-0-