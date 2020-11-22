Президентские и парламентские выборы проходят в Буркина-Фасо

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Буркина-Фасо сегодня начались президентские и парламентские выборы, сообщает ТАСС.

Выборы проходят в условиях повышенных мер безопасности и отсутствия избирательных участков на пятой части этой западноафриканской страны с населением более 20 млн человек. В бюллетени для голосования включены 13 кандидатов, в том числе действующий глава государства Рок Марк Кристиан Каборе, который стремится к переизбранию на второй срок. Среди его главных соперников - лидер влиятельной оппозиционной партии "Союз за прогресс и перемены" Зафирен Диабре, а также Эдди Констан Комбоиго, представляющий партию "Конгресс за демократию и прогресс". Среди кандидатов есть и женщина - предприниматель Йели Моника Кам. Президент Буркина-Фасо избирается сроком на 5 лет с правом на одно переизбрание.

Одновременно с президентскими в Буркина-Фасо проходят и выборы в однопалатный парламент - Национальную ассамблею. В ее предыдущем составе наибольшее число депутатов - 55 - имела партия "Народное движение за прогресс", которую возглавляет действующий президент страны. Оппозиционный "Союз за прогресс и перемены" имел 33 мандата. Всего парламент насчитывает 127 депутатов, которые избираются на пять лет прямым голосованием при пропорциональном представительстве.-0-