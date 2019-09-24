Президенты Польши и США подписали декларацию об углублении военного сотрудничества

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число американских солдат увеличится в шести гарнизонах в западной и центральной Польше. Соответствующую декларацию подписали президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп 23 сентября во время встречи в Нью-Йорке, сообщает польский телеканал TVN24 .

Уточняется, что в Познани будут располагаться передовое командование сухопутной дивизии США и группа материально-технической поддержки армии США. Полигон в Дравско-Поморске станет центром боевой подготовки польских и американских войск. В аэропорту Вроцлав-Страховице расположится штаб транспортной авиабазы Вооруженных сил США. В Повидзе планируется разместить штаб авиационной боевой бригады США, батальон боевой материально-технической поддержки и объект сил специального назначения. В Люблинце разместится еще один объект сил специального назначения. Аэропорт под Лодзью будет использоваться в качестве базы для эскадрильи американских беспилотников.

Помимо этого, ведутся переговоры о наиболее подходящем месте в Польше для размещения бронетанковой бригады армии США.

В июне этого года президенты США и Польши подписали декларацию, в которой указывалось, что численность военного персонала США в Польше в ближайшее время увеличится на тысячу - примерно до 5,5 тыс.-0-